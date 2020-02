Coronavirus: Santambrogio, anche provincia Monza Brianza pronta ad affrontare emergenza

- Anche il presidente della Provincia di Monza Brianza, Luca Santambrogio, ha partecipato al vertice convocato in Prefettura insieme ai referenti di Ats, Asst Vimercate Monza, dei corpi militari e del sindaco di Monza in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus in stretta sinergia con Regione Lombardia e il Ministero della Salute. Si è in attesa della emanazione della ordinanza firmata dal Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana e del Ministro della Salute Roberto Speranza in cui si prevede la chiusura di scuole di ordine e grado, la chiusura di musei e la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura. "La Provincia MB è pronta ad affrontare l'emergenza in stretta sinergia con tutte le istituzioni del territorio anche attraverso il supporto della nostra protezione civile. Siamo in costante collegamento con Regione Lombardia per diffondere tutte le prescrizioni decise mano a mano in relazione all'evolversi della situazione. Intanto raccomandiamo di seguire le precauzioni diffuse da Regione e contattare i numeri messi a disposizione in caso di sintomi sospetti", commenta Luca Santambrogio. (Com)