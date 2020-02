Coronavirus: Di Maio telefona all’ambasciata a Pechino, lavoro senza sosta a sostegno dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha avuto una conversazione telefonica con l’ambasciata a Pechino per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus in merito agli italiani presenti in Cina. Lo ha reso noto lo stesso Di Maio in un post su Facebook. “A oggi abbiamo riportato in Italia circa 100 italiani che avevano chiesto assistenza, lo abbiamo fatto in condizioni di estrema sicurezza. Ognuno di loro è risultato negativo al test del Coronavirus”, ha scritto il ministro, secondo cui “il lavoro dell’unità di Crisi e del nostro corpo diplomatico è stato importante e va sostenuto da tutti”. Di Maio ha garantito si sta continuando a lavorare senza sosta “per monitorare e assistere centinaia di persone ogni giorno che hanno bisogno di aiuto. Anche grazie alle nostre ambasciate siamo in continuo contatto con tutti gli italiani all’estero e con quelli rientrati in Italia”. Di Maio ha definito quest’attività “uno sforzo immane da parte di donne e uomini della Farnesina che stanno lavorando senza sosta per supportare al meglio i nostri cittadini”, esprimendo gratitudine a tutto il personale del ministero.(Res)