Coronavirus: Zaia, peggior guaio di Veneto dopo la guerra

- Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, non ha esitato a definire l'emergenza da coronavirus il "più grande guaio che il Veneto ha avuto dopo la guerra". Sul fronte della misure che la Regione metterà in campo, il governatore, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai3, ha annunciato: "Faremo il test a tutti quelli che arrivano con sindrome influenzale da ricovero". (Rin)