Coronavirus: muore terzo passeggero nave da crociera Diamond Princess (2)

- Katsunobu Kato si è scusato pubblicamente dopo che una delle persone sbarcate dalla Diamond Princess è risultata positiva al virus. “Ci scusiamo profondante per la situazione causata dalla nostra svista”, ha detto il ministro parlando in conferenza stampa. “Prenderemo tutte le misure necessarie, come doppi controlli, per evitare che si ripeta”. Il riferimento è a un donna sui 60 anni sbarcata nel porto di Yokohama e risultata positiva al coronavirus dopo un test effettuato nella prefettura di Tochigi, a nord di Tokyo. (segue) (Git)