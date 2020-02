Coronavirus: conferenza stampa in Regione Lombardia rinviata di 45 minuti

- La conferenza stampa in Regione Lombardia slitta di circa 40 minuti perché, è stato spiegato, il presidente Attilio Fontana è in collegamento con Roma per coordinarsi con il governo e fare un'ordinanza più dettagliata possibile. Al momento è prevista la chiusura di scuole di ogni ordine e grado per tutta la settimana e la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura. Sono dunque sospese manifestazioni sportive, culturali, messe. Saranno dunque sospesi anche i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Tra le possibilità anche quella della chiusura di esercizi commerciali e uffici pubblici.(Rem)