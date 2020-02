Coronavirus: Cdm vara decreto, vietato entrare e uscire da aree focolaio e stop a gite scolastiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento in Italia sono 76 i positivi al coronavirus in cinque regioni: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. I ricoverati con sintomi sono 33, 18 quelli in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare. I dati sono stati resi noti dal commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli. (Rin)