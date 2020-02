Business news: coronavirus, Nissan ritarda riavvio attività produttive nell'Hubei

- Nissan Motor ritarderà il riavvio di due dei suoi impianti in Cina nelle aree vicine all'epicentro dell'epidemia di coronavirus, in conformità con le direttive del governo locale. Lo ha dichiarato la società. "In conformità con la nuova direttiva del governo da parte delle autorità della provincia di Hubei, valuteremo i tempi del riavvio degli impianti in considerazione della situazione dei nostri fornitori", ha riferito alla stampa internazionale la casa automobilistica giapponese. Poiché molti impianti in Cina rimangono chiusi a causa dell'epidemia in corso, Nissan ha ridotto la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti in Giappone a causa di problemi con l'acquisto di componenti. La compagnia ha detto che non vi è stato alcun impatto sugli altri suoi impianti nel mondo. (Cip)