Business news: emiratina Enoc propone offerta per consegnare in India 8 navi cisterna Gnl

- La Compagnia petrolifera nazionale emiratina (Enoc) ha fatto un’offerta per consegnare 8 navi cargo di gas naturale liquefatto in India. Lo riferisce la testata economica emiratina "Al Iqtisadi". Laddove l'offerta della Enoc venisse accettata, la fornitura verrebbe consegnata tra aprile e novembre di quest’anno. Si prevede che l'India importi volumi record di Gnl questo mese grazie al crollo dei prezzi causato dalla diffusione del coronavirus e dal conseguente calo della domanda da parte cinese. Si prevede che le importazioni di Nuova Delhi raggiungano i 2,36 milioni di tonnellate di Gnl questo febbraio. Il mese precedente con le maggiori importazioni è stato ottobre 2018, con circa 2,3 milioni di tonnellate. Secondo la società di consulenza Fge, nel 2020 le importazioni indiane di Gnl cresceranno del 10-15 per cento su base annuale. (Res)