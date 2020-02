Business news: Bangladesh-Turchia, presidente bangladese, più investimenti e commercio tra Dacca e Ankara

- Il presidente del Bangladesh, Abdul Hamid, ha auspicato un incremento degli scambi commerciali e degli investimenti tra il suo paese e la Turchia. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Hamid ha evidenziato l'enorme interesse a sviluppare un potenziale ancora inesplorato nelle relazioni tra i due paesi. Il capo di Stato bengalese si è espresso in tal senso ricevendo le credenziali del nuovo ambasciatore di Turchia a Dacca, Mustafa Osman Turan. Hamid ha descritto i rapporti bilaterali storici ed eccellenti, ringraziando Ankara per il sostegno dimostrato in relazione alla questione dei Rohingya. Al momento si trova in Bangladesh più di un milione di musulmani Rohingya in fuga dal Myanmar. Il presidente bangladese ha anche invitato l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan a partecipare al summit di aprile dell'Organizzazione D-8 per la cooperazione economica a Dacca. Il suddetto organismo ha come missione il rafforzamento della cooperazione tra Bangladesh, Egitto, Nigeria, Indonesia, Iran, Malesia, Pakistan e Turchia. (Tua)