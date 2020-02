Business news: Grecia-Cina, valore complessivo dell'interscambio commerciale a 4,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni greco-cinesi stanno attraversando un nuovo periodo dinamico, come evidenziato dal gran numero di visite ufficiali ad alto livello che hanno portato alla creazione di canali di comunicazione stabili e di un approccio comune in una serie di questioni. Tuttavia, il volume della bilancia commerciali greco-cinesi rappresenta solo il 5,1 per cento del dato sull’interscambio della Grecia con l’estero, il che non corrisponde sia al potenziale reale sia al livello eccezionale delle relazioni generali dei due paesi, stando a quanto si legge in una nota della Camera di commercio del Pireo e dell’industria. "È ovvio che, nonostante le temporanee condizioni avverse risultanti da Covid-19, devono essere compiuti sforzi ancora maggiori per sviluppare le relazioni commerciali dei due paesi nella massima misura possibile", secondo una nota. Il commercio bilaterale greco-cinese ha registrato una crescita dinamica pari a 4,5 miliardi di euro. (Gra)