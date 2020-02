Coronavirus: Cdm approva decreto, ecco tutte le misure urgenti

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Il decreto, spiega il comunicato del governo, interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. (segue) (Com)