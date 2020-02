Coronavirus: Cdm approva decreto, ecco tutte le misure urgenti (4)

- Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, sentiti i ministri e il presidente della Regione competente ovvero il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. (segue) (Com)