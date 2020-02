Business news: Algeria, incidente nel pozzo meridionale di Hassi Messaoud “sotto controllo”

- La Società nazionale algerina degli idrocarburi (Sonatrach) ha annunciato che l’incendio al pozzo gasifero OML75bis nel giacimento di Hassi Messaoud, nel sud del paese, “è stato completamente domato e la situazione è sotto controllo”. Attraverso un comunicato stampa la compagnia ha reso noto che "non sono stati registrati infortuni o danni alle apparecchiature e non si sono verificati effetti negativi sull'ambiente durante l'intero periodo di intervento". Il pozzo in questione, scoperto circa 50 anni fa, ha preso fuoco lo scorso 2 gennaio e tutti i tentativi di estinguere l'incendio finora avevano avuto esito negativo, spingendo Sonatrach a creare una cellula speciale per seguire la crisi crisi. (Ala)