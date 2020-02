Business news: Marocco, Tram Casablanca, al via per lavorare sulle nuove linee

- La compagnia di trasporti Casa Transports ha appena dato il via libera per eseguire lavori di costruzione di tre opere d'arte su Ouled Ziane, all'incrocio delle due linee di tram nella città di Casablanca. Sono iniziati i lavori sulle linee tranviarie T3 e T4. Per garantire il passaggio di queste due linee tenendo conto della sostenibilità del traffico, sono in fase di studio una serie di provvedimenti e di dispositivi per la gestione del traffico veicolare nella capitale economica del Marocco. (Mar)