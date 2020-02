Business news: Egitto, Shell inaugurerà a breve altri tre pozzi offshore

- Rashid Petroleum (Rashpetco) e Burullus Gas Company (Bgc) sono in procinto di avviare la produzione da tre pozzi nella concessione offshore egiziana West Deep Marine (Wdmc) nel Mediterraneo. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio in un comunicato stampa. Entrambe le società sono in joint venture tra la Royal Dutch Shell e la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpcd). I tre pozzi sono già stati perforati e sono in attesa di essere collegati agli impianti di produzione con un output preliminare fino a 180 mila piedi cubi di gas naturale al giorno. La produzione netta dei tre pozzi dovrebbe aumentare gradualmente fino a raggiungere i 420 mila piedi cubi di gas naturale e quasi 11 mila barili di condensati al giorno. Entrambe le società stanno lavorando per valutare gli studi della prossima fase del progetto che probabilmente aggiungerà riserve preliminari pari a circa 236 miliardi di piedi cubi mediante la perforazione di sette pozzi. (Cae)