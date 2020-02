Business news: presidente parlamento iraniano, nostre aziende pronte a partecipare alla ricostruzione

- Gli imprenditori e le compagnie dell’Iran sono disposti a partecipare alla ricostruzione della Siria. Lo ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, nel colloquio con l’omologo siriano Hammoudeh Sabbagh a Damasco. Lo riporta l’agenzia di stampa “Irna”. Nel colloquio, Larijani ha ricordato che l'Iran ha svolto un ruolo chiave nel sostenere le forze governative siriane impegnate nella guerra in corso dal 2011. Il presidente del parlamento iraniano ha citato il ruolo fondamentale del comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani (ucciso in un raid statunitense a Baghdad lo scorso 3 gennaio), che fin dai primi della guerra è stato in prima linea nel coordinare campagne militari contro le milizie ribelli. Larijani ha descritto la Siria come un "importante perno della resistenza" e ha elogiato le relazioni tra Siria e Iran. (Res)