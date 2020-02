Business news: Tunisia, ministro Trasporti, accordo "Open Sky" sarà firmato a marzo

- L'Unione europea e la Tunisia potrebbero firmare l'accordo Open Sky il prossimo mese di marzo. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti tunisino ad interim, René Trabelsi, all'agenzia di stampa "Tap", dopo un'audizione della commissione dei tunisini all'estero presso l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino). All'audizione ha preso parte anche l'amministratore delegato di Tunisair, Elyes Mnakbi. "La Tunisia è pronta a questa apertura e la compagnia di bandiera non ha alcun problema", ha affermato Trabelsi. A novembre 2019, il ministro dei Trasporti aveva detto che la convenzione sarebbe stata firmata in questo mese e permetterà a Tunisair di migliorare la qualità dei servizi. Secondo le stime, la firma dell'accordo consentirebbe una crescita tra il 2 e 3 per cento del Pil, la creazione di posti di lavoro e maggiore attrattività per le mete tunisine. L'11 dicembre 2011, la Tunisia e l’Unione europea hanno chiuso i negoziati sui “Cieli Aperti” iniziati nel 2007, ma l'accordo non è stato ancora firmato. L'accordo consentirebbe di aprire lo spazio aereo e gli aeroporti della Tunisia ai velivoli di compagnie europee. (Tut)