Business news: Algeria-Ue, ministero Commercio valuta zona libero scambio

- Il ministero del Commercio algerino intende avviare consultazioni approfondite con i partner economici locali e gli esperti per valutare l'accordo di partenariato con l'Unione europea, per decidere sull'eventuale creazione di una zona di libero scambio. Lo ha annunciato il ministro del Commercio, Kamal Razig. Il dicastero "organizzerà la prossima settimana un evento presso il palazzo delle esposizioni a cui parteciperanno gli esperti economici per valutare gli accordi in vigore, sia con l'Unione europea che con la regione araba per un accordo di libero scambio con la Tunisia e di un progetto di zona franca continentale africana", ha affermato Razig. L'evento "consentirà di valutare i punti di forza e di debolezza della regione per consentire che le consultazioni si estendano agli esperti, prima di proporre le raccomandazioni al governo", ha concluso il ministro. (Ala)