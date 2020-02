Business news: Iraq, per ex ministro Petrolio prezzi greggio tra 53 e 54 dollari al barile

- I prezzi globali del petrolio si attesteranno sui 53-54 dollari al barile e i paesi esportatori di petrolio (Opec) decideranno di ridurre la produzione a marzo, durante il prossimo incontro. Lo ha dichiarato al quotidiano “Al Sabah” l’ex ministro del Petrolio iracheno, Ibrahim Bahr al Ulum, secondo cui Baghdad avrà una quota nella riduzione. Inoltre, ha invitato il governo a indire nuove gare per l’esplorazione e per sviluppare i campi di Kirkuk e Nassiriya. “I prezzi del petrolio nel mercato mondiale sono in calo per due ragioni. La prima è la crescita economica della Cina al tempo del coronavirus, una situazione temporanea che presto sarà superata. La seconda ragione – ha proseguito – è l’aumento della produzione di petrolio da parte degli Stati Uniti”. Secondo l’ex ministro, questi due fattori “costringeranno i paesi dell’Opec a incontrarsi il mese prossimo per ridurre ulteriormente la produzione”. A proposito del prezzo del petrolio per ciascun barile, Al Ulum ha auspicato che non diminuisca ulteriormente, soprattutto per l’Iraq che esporta principalmente nei mercati asiatici e soprattutto in Cina. (Irb)