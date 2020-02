Business news: bassi prezzi petrolio, monarchie del Golfo valutano nuove emissioni obbligazionarie nel 2020

- Il persistere di bassi prezzi del petrolio potrebbe spingere i governi dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a indebitarsi per aumentare la capacità di spesa necessaria per sostenere le proprie riforme economiche. Secondo una previsione della First Abu Dhabi Bank, gli alti rendimenti, i buoni rating e l'interesse degli investitori sosterranno le emissioni obbligazionarie. Nel 2019, i paesi del Ccg hanno emesso un record di 99,6 miliardi di dollari tra obbligazioni e sukuk. Se una quantità simile verrà emessa o meno nel 2020 dipenderà dal prezzo del petrolio e dal livello di produzione che i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) decideranno di mantenere. A cinque anni dal crollo dei prezzi del greggio, il consolidamento fiscale e la diversificazione tra i paesi del Golfo si stanno muovendo più lentamente del previsto. Mentre gli acquirenti sovrani hanno introdotto nuove fonti di entrate, come le imposte sul valore aggiunto, la regione è ancora fortemente dipendente dal settore petrolifero. In base al rapporto della First Abu Dhabi Bank se i prezzi del petrolio si manterranno tra 55 e 85 dollari al barile il ricorso alle emissioni obbligazionarie si farà sempre più concreto, sostenuto anche dal rating generalmente elevato delle emittenti regionali e alla propensione per il debito a rendimento positivo. Inoltre, le obbligazioni emesse nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo offrono rendimenti più elevati rispetto ad altri prodotti nella stessa categoria. Inoltre, molti investitori stanno acquistando obbligazioni nella regione, dopo che alcuni dei paesi del Golfo sono stati inclusi nell'indice JPMorgan Emerging Markets Bond che ha aiutato l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a vendere importi record di obbligazioni trentennali nel 2019. L’inclusione nell’indice dei mercati emergenti e la maggiore quantità di obbligazioni in circolazione contribuiscono ad una maggiore liquidità per i bond nella regione, aumentando l’appetibilità per nuove emissioni nel 2020. A pesare tuttavia sul risultato di nuove emissioni obbligazionarie sarà tuttavia la tiepida crescita economica per il 2020. Per l’anno in corso il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita regionale del 2,5 per cento. Le previsioni non tengono però conto degli effetti sull’economia globale e regionale provocati dall’epidemia di Covid – 19 (coronavirus) in Cina e sul crollo della domanda di petrolio cinese nel primo trimestre 2020. La First Abu Dhabi Bank prevede una ripresa lenta ma più positiva nel 2020. Si prevede che Expo Dubai 2020 e il vertice economico del G20 in Arabia Saudita produrranno significativi vantaggi economici per i paesi del Golfo. Anche se la Federal Reserve statunitense continuasse la sua politica monetaria nel 2020, le emissioni a reddito fisso nella regione del Golfo ne trarrebbero beneficio. Infatti, secondo la First Abu Dhabi Bank “una politica monetaria più debole negli Stati Uniti ha un impatto diretto sui paesi della regione, dove molte valute sono ancorate a il dollaro Usa". Il rapporto sostiene che gli Emirati hanno continuato a registrare un avanzo esterno, nonostante nel 2019 si sia registrato un calo dei prezzi medi del petrolio su benchmark Brent del 13 per cento rispetto al 2018. Secondo il rapporto della First Abu Dhabi Bank, l'Expo e prezzi del petrolio medi potenzialmente più alti del petrolio potrebbero aiutare il rimbalzo della crescita nel 2020. Per l'Arabia Saudita, una crescita del 2,3 per cento nel 2020 mitigherebbe alcune delle esigenze di indebitamento. Gran parte del debito pubblico può essere aumentato attraverso i mercati locali o attraverso l'assunzione di prestiti da parte di società statali. Il regno dovrebbe prendere in prestito tra i 12 e i 18 miliardi di dollari nel 2020. (Res)