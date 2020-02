Business news: Algeria, governo chiede alle forze armate di riacquistare il maggiore complesso siderurgico nazionale

- Se i vertici militari volessero riacquistare il complesso siderurgico di El Hadjar, nell’est dell’Algeria, il governo non si opporrebbe. Lo ha dichiarato il ministro dell’Industria Ferhat Ait Ali. La più grande acciaieria del paese è stata acquistata per il 70 per cento dal gruppo indiano Ispat (poi confluito in ArcelorMittal) nel 2001. Nel 2016 il gruppo pubblico Imetal ha rilevato una partecipazione del 49 per cento della sua quota nel complesso. “L’attuale governo non vuole adottare il modello egiziano”, ma al settore industriale pubblico e privato nazionale manca una disciplina. Lo stesso ministro Ali ha annunciato nei giorni scorsi che l’industria militare ha riacquistato la Società nazionale di veicoli industriali (Snvi), azienda che negli ultimi anni ha avuto forti problemi di produzione. (Ala)