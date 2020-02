Business news: Algeria-Italia, scontro tra Sonatrach e il consiglio comunale di Augusta

- E’ finito sulla stampa algerina lo scontro tra i membri del consiglio comunale di Augusta, in Sicilia, e i funzionari della raffineria di petrolio della compagnia algerina Sonatrach. Al centro della diatriba il futuro piano di occupazione della struttura, le scadenze e i costi per ridurre l’inquinamento degli impianti ereditati dall’ex proprietario, Exxon Mobil. Il quotidiano algerino “Echorouk” riferisce di “divergenze e scontri” scoppiati lunedì scorso, 17 febbraio, tra i membri del consiglio comunale della città di Augusta e l’amministratore delegato della raffineria di petrolio, Rosario Pistorio, a causa della “ambiguità” del futuro piano di occupazione in questo impianto petrolifero. La compagnia algerina per gli idrocarburi Sonatrach ha recentemente rinnovato il consiglio di amministrazione a capo della raffineria di Augusta con l'obiettivo di far avanzare l'impianto dopo uno stop per la manutenzione, effettuata nella primavera del 2019, volta a migliorare l’affidabilità e la sostenibilità ambientale. L'attuale amministratore delegato e presidente della raffineria, l'italiano Pistorio, ha mantenuto la sua posizione nel nuovo cda mentre Saleh Bouaziz ricoprirà la carica di presidente del consiglio di amministrazione, insieme a Ziad Laaj, Toubouba Atoush e Salima Abdoun. Secondo la stampa algerina, il Consiglio di amministrazione dovrebbe la raffineria il prossimo marzo alla luce di alcune criticità emerse attorno al progetto. La visita doveva svolgersi in questi giorni ma i cambi di gestione di Sonatrach e la nomina di Toufik Hakar ad amministratore delegato di Sonatrach hanno rinviato la visita al prossimo mese. Alcune settimane fa, Sonatrach ha preso in prestito più di 250 milioni di dollari dalla società araba di investimenti petroliferi "Apicorp", per migliorare la situazione nella raffineria, ma questo indebitamento aumenterà il costo della raffineria a quasi un miliardo di dollari. Con l’uscita di scena di Abdelaziz Bouteflika come presidente della Repubblica e di Abdelmoumen Ould Kaddour come amministratore delegato della compagnia energetica nazionale Sonatrach, l’Algeria è chiamata a sciogliere una serie d’importanti nodi tra i quali quello dell’investimento effettuato nel 2018 per l’acquisto della raffineria di Augusta, in Sicilia. L’attuale primo ministro, Abdelaziz Djerad, aveva già criticato l’acquisizione dell’impianto dal gigante statunitense ExxonMobil prima della sua nomina alla guida del governo. In un messaggio postato sul suo profilo Twitter personale, Djerad si era spinto fino a chiedere l’apertura di un’inchiesta per determinare le ragioni dell’affare. Anche la stampa algerina aveva all’epoca criticato duramente l’acquisizione parlando di “scandalo” e di “truffa”, al contrario di Ould Kaddour che nel contempo definiva “straordinario” il prezzo al quale Sonatrach aveva comprato la raffineria. Nelle scorse settimane sulla questione sono tornati i più importanti organi d’informazione algerini. Tra questi il quotidiano in lingua araba “El Watan”, che ha ricordato l’onerosità dell’affare e ha definito l’acquisto della raffineria siciliana “un rischio”. “Gli italiani sono rimasti sorpresi per la fretta con cui Sonatrach ha voluto acquistare un impianto per il quale ExxonMobil cercava invano un acquirente dal 2015”, osserva il quotidiano ricordando anche “l’obsolescenza della struttura”, i debiti e “le ingenti somme di denaro necessarie per rendere la raffineria conforme agli standard ambientali minimi”. La rivista francese “Petrostrategies” ha individuato in 725 milioni di dollari la cifra spesa da Sonatrach per l’acquisto della settantenne raffineria di Augusta. “Inoltre, vanno considerate le spese per portare l’impianto a norma dal punto di vista ambientale (in particolare per la decontaminazione del suolo). Bisogna anche tener conte delle scorte di prodotti che non appartengono più alla raffineria. In totale, il costo effettivo supererebbe di molto il miliardo di dollari. Per non parlare dei futuri investimenti necessari e delle perdite operative, perché la fabbrica acquistata è strutturalmente in perdita”, osserva la testata. Secondo la stessa fonte, “Sonatrach ha persino dovuto ricorrere a un prestito da 250 milioni di dollari dall’istituto Apicorp, con sede in Arabia Saudita, per la manutenzione dell’impianto e per l’acquisto del greggio saudita necessario al funzionamento della raffineria”. Sempre “Petrostrategies” critica la logica industriale dell’acquisizione, perché “Augusta è stata progettata per la lavorazione di un petrolio greggio di densità media e pesante, non per il greggio leggero che produce l’Algeria”. I dirigenti di Sonatrach avevano giustificato l’affare evidenziando come l’Algeria importi 3 milioni di tonnellate l’anno di prodotti raffinati e promettendo che Augusta avrebbe ridotto il deficit trasformando il greggio algerino. La stessa compagnia si era anche impegnata con ExxonMobil a utilizzare la raffineria per la produzione di lubrificanti per un periodo di dieci anni. (Ala)