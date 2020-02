Coronavirus: Speranza, misure restrittive anche in Veneto

- Le misure restrittive previste per i comuni del lodigiano saranno estese anche per le zone del Veneto dove risiedevano i due anziani positivi al coronovirus, uno dei quali è morto ieri l’ospedale di Schiavonia (Padova). Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine dell'incontro presso la Protezione civile con il premier Giuseppe Conte, il ministro per gli Affari esteri Luigi Di Maio, oltre al capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il ministro ha sottolineato che i provvedimenti ricalcheranno quelli attuati per i 10 Comuni nel Lodigiano per evitare la diffusione di coronavirus Covid-19. (Res)