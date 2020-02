Aerospazio: in viaggio verso gli Usa seconda unità Saocom sistema satellitare italo-argentino

- E' partito oggi dalla città patagonica di Bariloche, con destinazione la base spaziale di Cape Canaveral, negli Stati Uniti, il satellite di fabbricazione argentina "Saocom 1B" costruito nell'ambito del progetto congiunto italo-argentino denominato "Sistema satellitare italo-argentino per la gestione di emergenze" climatiche (Siasge). Il Siasge è un sistema integrato da due satelliti modello Saocom (1A e 1B) dell'agenzia spaziale argentina Conae e da quattro satelliti italiani della costellazione Cosmo-Skymed costruiti dall'Agenzia spaziale italiana (Asi). Presenti oggi alla cerimonia ufficiale per la partenza del satellite dall'Argentina, oltre al ministro della Scienza e tecnologia argentina, Antonio Salvarezza, e il governatore della provincia di Rio Negro, Arabela Carreras, anche l'ambasciatore generale d'Italia in Argentina, Giuseppe Manzo. (segue) (Abu)