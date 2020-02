Coronavirus: D'Amato, nel Lazio situazione costantemente monitorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa la riunione sul coronavirus della task-force alla presenza di tutte le direzioni sanitarie e i responsabili della rete infettivologica. A darne notizia, in una nota, l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, che spiega: "Nel Lazio la situazione è costantemente monitorata e ad oggi non sono segnalate particolari criticità. La task-force si riunisce giornalmente per monitorare eventuali segnalazioni. Il messaggio che vogliamo mandare - sottolinea l'assessore - è quello di tranquillità perché la macchina del servizio di sorveglianza infettivologica è capillare e lavora a pieno regime e in stretto contatto con le autorità nazionali. Tutti i nostri presidi ospedalieri sono collegati telematicamente attraverso la piattaforma 'advice' che dialoga con l'Inmi Spallanzani. È assolutamente sconsigliato recarsi al pronto soccorso, se non per le urgenze, ma in caso di dubbi contattare il numero dedicato 1500 oppure il proprio medico di famiglia. È bene che vengano seguiti i consigli contenuti nel decalogo che abbiamo reso disponibile sui canali social di Salute Lazio a partire dal lavaggio delle mani".(Com)