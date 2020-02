Germania-Italia: Scalfarotto a Berlino, focus su politiche commerciali

- Il sottosegretario Ivan Scalfarotto ha incontrato oggi a Berlino l'omologo al ministero federale dell’Economia e dell’Energia, Ulrich Nussbaum, per un approfondimento dei temi di politica commerciale internazionale. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota, secondo cui dall'incontro è emerso il comune impegno a ricercare soluzioni condivise per un accordo con gli Stati Uniti, nel pieno rispetto delle sensibilità di alcuni Paesi europei, in particolare sulle tematiche agroalimentari e per un esito negoziale positivo sulla vicenda dei sussidi Airbus. Sulle prospettive bilaterali Ue-Cina, è stata attribuita particolare importanza al tema della coesione europea in vista del vertice di Lipsia del prossimo autunno nella prospettiva di un eventuale accordo che sia equilibrato e vantaggioso per entrambe le parti. Nell’anno della co-presidenza italiana della COP26, in partnership con il Regno Unito, Scalfarotto ha poi ribadito la necessità di un comune impegno per la riduzione delle emissioni e ha approfondito le possibili modalità per sostenere le imprese impegnate nella decarbonizzazione dei cicli produttivi in particolare nella siderurgia. Comunità di vedute è stata espressa sul tema dell’accordo Ue-Mercosur, come strumento non solo di natura commerciale ma anche finalizzato ad ottenere un innalzamento degli standard ambientali e sociali in America Latina. Proficui anche i colloqui con la sottosegretaria Antje Leendertse e con, Helen Winter, Consigliera per le politiche economiche nazionali e internazionali, presso la cancelleria federale. Infine, Scalfarotto ha voluto incontrare i rappresentanti del sistema Italia in Germania, alla luce del ruolo assolutamente centrale per l’economia italiana della Germania, nostro primo partner commerciale al mondo, e nella prospettiva di un rilancio della collaborazione su temi strategici come l’industria 4.0. (Com)