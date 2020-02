Argentina: ministro Economia Guzman a Riad per vertice G20, previsto incontro con Georgieva

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, parte oggi per l'Arabia Saudita dove si incontrerà nei prossimi giorni con il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. La riunione, come annunciato dallo stesso Guzman, si terrà a Riad tra il 22 ed il 23 febbraio al margine del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 e avrà come punto centrale la discussione dei termini di un accordo sulla ristrutturazione del debito estero argentino. Il faccia a faccia avverrà a pochi giorni dalla diffusione del comunicato del Fmi nel quale è stata riconosciuta l'insostenibilità della situazione debitoria argentina. L'ultimo incontro tra Guzman e Georgieva si era tenuto ad inizio mese a Roma, in occasione del convegno "Nuove forme di solidarietà", organizzato dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella Casina Pio IV in Vaticano. (segue) (Abu)