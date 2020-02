Nigeria: le tensioni con gli Usa e il protezionismo mettono a rischio la prima economia africana

- Nel quadro della recrudescenza di attacchi di matrice jihadista che dal 2015 coinvolgono con insistente frequenza le regioni nord-orientali della Nigeria, smuovendo flussi migratori importanti ed acuendo il confronto politico sulle responsabilità dell’insicurezza locale, le recenti tensioni scoppiate con gli Stati Uniti mettono a dura prova il paese anche dal punto di vista economico ed internazionale. Nell’annunciare lo scorso 3 febbraio la decisione di estendere agli immigrati nigeriani le restrizioni all’ingresso negli Stati Uniti, Washington ha infatti accusato le autorità di Abuja di non aver condiviso adeguatamente informazioni sulla sicurezza pubblica e sul terrorismo necessarie per la protezione della sicurezza nazionale e di quella statunitense. L’episodio ha provocato in Nigeria un forte scontento, affrontato a pochi giorni di distanza dal ministro degli Esteri Geoffrey Onyeama e dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo nel quadro dei lavori della Commissione bilaterale Stati Uniti-Nigeria, a Washington. In questo contesto Onyeama ha espresso delusione per il dispositivo, ricordando che i nigeriani contribuiscono con “cifre importanti” allo sviluppo dell’economia statunitense, mentre Pompeo si è detto “ottimista” sulle possibilità di sospendere presto le restrizioni, invitando le autorità di Abuja a lavorare sui requisiti richiesti. (segue) (Res)