Taiwan: peste suina, Taipei vieta import suini e prodotti derivati dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan vieterà a partire da oggi l'importazione di suini vivi e prodotti a base di carne di maiale dall'Italia, e ai viaggiatori in arrivo che violano le nuove normative saranno inflitte sanzioni. Lo ha annunciato l'Ufficio di ispezione e quarantena per gli animali e le piante (Baphiq) dell'isola. "Dopo aver condotto una valutazione dello scoppio internazionale della peste suina africana (Asf), il Baphiq ha concluso che l'epidemia di Asf sull'isola della Sardegna si sta intensificando e l'ufficio ha deciso di rimuovere l'Italia dal suo elenco di paesi non interessati dalla pesta suina". Oltre a vietare l'importazione di suini vivi e prodotti a base di carne di maiale dall'Italia, l'ufficio ha anche vietato ai visitatori di portare prodotti suini italiani non dichiarati. I viaggiatori saranno multati con multe di 6.632 dollari per la prima violazione e di 33.162 dollari per la seconda. (segue) (Cip)