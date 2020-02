Tunisia: premier designato Fakhfakh annuncia squadra di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, 15 febbraio, ha annunciato la composizione del futuro governo, nonostante le riserve del partito islamista Ennahda, prima forza in parlamento. Il premier designato ha concordato con il capo dello Stato di "utilizzare le restanti scadenze costituzionali per intraprendere la via migliore per servire gli interessi del paese ed esplorare le differenti alternative. Lo scorso 20 gennaio Fakhfakh ha ricevuto l’incarico di formare il governo, dopo che l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) non ha concesso la fiducia alla squadra di governo proposta dal candidato di Ennahda, Habib Jemli. (Tut)