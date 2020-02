Brasile: governo vigilerà sui cyber rischi legati all'affidamento della tecnologia 5G (2)

- I componenti del consiglio dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana (Antel) hanno approvato lo scorso 6 gennaio, la bozza del bando relativo all'asta per l'affidamento del servizio internet 5G nel paese. A seguito dell'approvazione sarà gestito il resto del processo fino all'asta finale in programma per il prossimo autunno. Si prevede che la compagnia cinese Huawei svolgerà un ruolo importante nella distribuzione di reti 5G in America Latina, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per impedire questo posizionamento. La compagnia leader mondiale nel 5G ha avvertito che il Brasile potrebbe diventare meno competitivo se l'asta venisse rinviata, sottolineando di voler vendere componenti agli operatori di telecomunicazioni in Brasile, preparandosi a costruire un'infrastruttura ad alta velocità. Il presidente della commissione Esteri della Camera brasiliana, Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair, ha messo in guardia la scorsa settimana dal coinvolgimento di Huawei nella costruzione della rete 5G, riferendo al quotidiano "O Globo" che ciò potrebbe influenzare la cooperazione militare tra Brasile e Stati Uniti. (segue) (Brb)