Germania: duplice sparatoria ad Hanau, almeno otto morti e diversi feriti

- Almeno otto persone sono state uccise e altre sarebbero ferite durante una duplice sparatoria avvenuta questa notte ad Hanau, città nella parte ovest del Paese. Degli uomini armati hanno aperto il fuoco in due bar shisha, in diverse parti della città, prima di darsi alla fuga. Secondo il quotidiano “Bild” oltre alle otto vittime ci sarebbero almeno cinque persone in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca la polizia è alla ricerca degli aggressori. Hanau è una città di 100.000 abitanti nello stato di Hessen, a circa 25 chilometri (15 miglia) a est della città di Francoforte.(Res)