Usa: Trump pronto a nominare Richard Grenell capo ad interim dell’intelligence nazionale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe pronto a nominare Richard Grenell, l'ambasciatore statunitense in Germania, come direttore ad interim dell'intelligence nazionale degli Usa. Lo scrive la stampa Usa citando fonti anonime interne alla Casa Bianca. Grenell è un sostenitore di Trump e guiderà tutte le 16 agenzie di intelligence Usa, che spesso la Casa Bianca ha criticato negli anni passati. Dovrebbe prendere il posto di Joseph Maguire, che ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'intelligence nazionale dopo le dimissioni nell'estate scorsa di Dan Coats, ex senatore repubblicano dell'Indiana. Grenell, che ha da sempre promosso i diritti degli omosessuali nel suo attuale incarico in Germania, sarebbe anche il primo membro del governo apertamente gay.(Nys)