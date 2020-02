Usa: California ospiterà senzatetto in 300 edifici statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato Usa della California offrirà quasi 300 proprietà statali ai senzatetto che potranno usarli come case in cui vivere: allo stesso tempo il governo di Sacramento vorrebbe modificare le leggi permettere ai funzionari locali di dare un’abitazione alle persone con problemi mentali che vivono in strada. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom. La California da tempo ha difficoltà a gestire il numero crescente di senzatetto: nel 2019 la popolazione che vive in strada è cresciuta del 16 per cento, arrivando a 151.000 persone. Diverse analisi sostengono che a causare questa crisi siano le sempre più marcate disparità economiche e l’assenza di case popolari a prezzi accessibili.(Nys)