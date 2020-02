Medio Oriente: Democratici Usa chiedono a Pompeo di ripristinare aiuti a Gaza

- Un gruppo di Democratici di Camera dei rappresentanti Usa ha chiesto all'amministrazione Trump di ripristinare gli aiuti a Gaza, sostenendo che i palestinesi stanno affrontando una crisi umanitaria. Lo scrive il quotidiano “The Hill” che cita una lettera sottoscritta dai deputati Mark Pocan e Debbie Dingell, nella quale 31 Democratici hanno chiesto al segretario di Stato Mike Pompeo di "agire immediatamente" per ripristinare i finanziamenti. "Scriviamo per chiedere all'amministrazione di agire immediatamente per alleviare la crisi umanitaria in corso a Gaza, e di perseguire una soluzione alla politica di blocco che ha contribuito a questa crisi umanitaria e di sicurezza", si legge nella lettera. L'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha interrotto all'inizio del mese l'assistenza ai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense alla stampa internazionale. (Nys)