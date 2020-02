Usa: sondaggio primarie, Sanders primo con il doppio dei punti di Biden e Bloomberg

- Il senatore Bernie Sanders continua ad aumentare il suo vantaggio a livello nazionale nei sondaggi sulle primarie del Partito democratico. Sanders ha il 32 per cento dei consensi secondo un nuovo sondaggio pubblicato dal “Washington Post” e da “Abc”. Si tratta di un enorme rialzo rispetto al 23 per cento di un mese fa. Al secondo posto l’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, che ha il 16 per cento e ha perso la metà dei punti in un mese. Al terzo posto c’è Michael Bloomberg, che dopo l’aggressiva pubblicità elettorale delle ultime settimane, adesso ha il 14 per cento a livello nazionale: un mese fa era all’8 per cento. Infine la senatrice Elizabeth Warren è al quarto posto con il 12 per cento, restando stabile. Migliora l’ex sindaco di South Bend, Indiana, Pete Buttigieg che passa dal 5 per cento all’8 per cento.(Nys)