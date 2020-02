Argentina: per Fmi debito estero "insostenibile", serve significativo contributo creditori privati

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dichiarato che "il debito estero argentino non è sostenibile" e che i creditori privati "dovranno dare un contributo significativo per aiutare a ripristinare la sostenibilità". Questa la principale conclusione a cui è giunta la missione tecnica del Fmi che per una settimana ha esaminato nel dettaglio la situazione finanziaria che attraversa lo stato argentino. La task force guidata dal direttore aggiunto per l'emisfero occidentale, Julie Kozack, e da Luis Cubeddu, capo dell'ufficio di Buenos Aires, ha emesso oggi un comunicato ufficiale nel quale afferma che l'impresa richiesta al governo di Alberto Fernandez di ottenere un avanzo fiscale sufficiente ad affrontare le scadenze del debito dei prossimi anni, "non è economicamente né politicamente fattibile". (segue) (Abu)