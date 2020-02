Brasile: governo vigilerà sui cyber rischi legati all'affidamento della tecnologia 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eduardo Bolsonaro ha detto che gli Stati Uniti non si fideranno più del Brasile se ci saranno interferenze dalla Cina a causa del presunto rischio in termine di cyibersicurezza e intelligence. Dal canto suo il vicepresidente brasiliano, Hamilton Mourao ha dichiarato che non c'è motivo di fermare gli investimenti di Huawei in Brasile. A maggio del 2019, durante una visita di stato in Cina, Mourao incontrò l'amministratore delegato di Huawei, Ren Zhengfei. In una dichiarazione, la Huawei ha affermato che "continua a seguire le discussioni sull'attuazione della rete 5G in Brasile". La società ha dichiarato di essere presente in Brasile da 21 anni ed è pronta ad espandere la propria partnership con gli operatori locali. (segue) (Brb)