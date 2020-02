Energia: giudice accoglie causa della Carolina del Sud contro esplorazioni petrolio di Trump

- Un giudice federale ha accolto le accuse presentate dal governo della Carolina del Sud in una causa contro l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, spianando così la strada al processo. La causa fa riferimento ai test sismici fatti nell’Oceano Atlantico per scoprire nuovi depositi di petrolio e gas naturale. Gli Stati costieri degli Usa e i gruppi ambientalisti hanno intrapreso le vie legali per tentare di bloccare i tentativi dell'amministrazione Trump che vorrebbe iniziare l’esplorazione offshore di petrolio e gas nella costa est degli Usa. Il governo sta ancora valutando le richieste di autorizzazione da parte di aziende per condurre test sismici. Il giudice ha deciso che le regole stabilite dell’ex presidente Usa, Barack Obama, devono essere rispettate: prevedono che non si possano fare esplorazioni in alcune aree dell’oceano e troppo vicino alla costa. Il giudice ha anche sostenuto che Trump non ha l’autorità per poter scavalcare le regole di Obama.(Nys)