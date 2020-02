Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIE- Presentazione del dossier sulle attività neofasciste nel territorio del VII municipio di Roma, curato dal Coordinamento unitario antifascista e antirazzista del VII municipio. Partecipa il presidente provinciale Anpi di Roma Fabrizio De Santics.Casa della memoria in via San Francesco di Sales 5 a Roma (ore 11)- Seminario promosso dalla Cgil, dalla Fiom Cgil e dalla Slc Cgil di Roma e del Lazio "Appalti: politica industriale, clausola sociale e legalità". Conclude i lavori Maurizio Landini, segretario generale Cgil.Sala A. Fredda della sede Cgil di via Buonarroti 12 a Rona (ore 9:30)- Incontro "Lavoro migrante e diritti. Lotta al caporalato, ingressi e regolarizzazioni" promosso dalla Cgil di Roma e del Lazio. Previsti gli interventi del segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, di Claudio Di Berardino, assessore regionale Lavoro e Nuovi diritti, di Stefano Fassina, deputato di Leu, e di Marco Miccoli della segreteria nazionale del Pd.Sala A. Fredda della sede Cgil di via Buonarroti 12 a Roma (ore 16)- Al via la due giorni di lavoro dedicata alle "Politiche antidroga: prevenzione e contrasto dei fenomeni e delle rotte internazionali. Strategie di cooperazione nella lotta al narcotraffico" organizzata dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del dipartimento della Polizia di Stato. Apre i lavori il capo della Polizia Franco Gabrielli.Radisson Blu Es Hotel in via Turati 171 a Roma (ore 9) (segue) (Rer)