Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il candidato del centrodestra alle elezioni suppletive per il collegio Roma 1, Maurizio Leo, interviene all’incontro elettorale “Per Roma e per l’Italia”.Laura Palace Hotel in lungotevere delle Armi 21 a Roma (ore 18:30)- Presidio dei lavoratori Progesi, azienda nazionale che opera nel settore dell'Information technology e che ha a Roma la sede principale.Piazza Sant’Agostino a Roma (ore 9)- Presidio dei lavoratori di Air Italy Milano, Malpensa e Olbia, presso il ministero dei Trasporti e infrastrutture. Annunciate oltre 1.500 persone. Partecipa anche il gruppo delle Sardine di Roma che fa riferimento a Stephen Ogongo.Sede Mit in piazzale di Porta Pia a Roma (ore 10)- Incontro su ruolo e servizi del nuovo Centro servizi volontariato del Lazio, Csv Lazio, promosso dal Forum terzo settore Lazio.Sala Tirreno della Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone 15 a Roma (ore 9) (Rer)