Usa: Casa Bianca nega grazia di Trump ad Assange se avesse scagionato Mosca dal mail hackerate 2016 (2)

- Assange sta combattendo contro l'estradizione negli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio in relazione ai suoi rapporti con Chelsea Manning, l'ex analista dell'intelligence dell'esercito che ha divulgato milioni di documenti a Wikileaks nel 2010. La segretaria stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham ha categoricamente negato che il presidente abbia mai discusso della questione con Rohrabacher. "Il presidente conosce a malapena Dana Rohrabacher oltre a essere un ex membro del Congresso. Non gli ha mai parlato su questo argomento o su qualsiasi altro argomento", ha detto Grisham. "È una fabbricazione completa e una bugia totale. Questa è probabilmente un'altra bufala senza fine e una bugia totale dal Comitato nazionale democratico (Dnc)”. (Nys)