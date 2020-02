Brasile: sciopero Petrobras, tribunale del lavoro convoca azienda e sindacati per una mediazione

- Il giudice del Tribunale del lavoro brasiliano (Tst), Ives Gandra da Silva Martins Filho, ha convocato per il prossimo venerdì 21 febbraio l'incontro di mediazione tra i rappresentanti della compagnia petrolifera statale Petrobras e i sindacati dei lavoratori petroliferi. Come condizione per mediare tra azienda e dipendenti il giudice ha richiesto la sospensione immediata dello sciopero che continua a oltranza dallo scorso 1 febbraio. Per favorire la sospensione e il tentativo di mediazione questa mattina il giudice del Tribunale del lavoro (Trl) dello stato brasiliano di Paranà aveva ordinato lo stop temporaneo ai licenziamenti in una fabbrica di fertilizzanti controllata della compagnia petrolifera Petrobras. I licenziamenti, conseguenti alla decisione della Petrobras di chiudere l'impianto, sono la causa dello sciopero generale dei lavoratori del settore petrolifero in corso da inizio febbraio. (segue) (Brb)