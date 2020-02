Brasile: sciopero Petrobras, tribunale del lavoro convoca azienda e sindacati per una mediazione (5)

- L'apertura delle agitazioni ha inoltre aperto un braccio di ferro legale tra i sindacati e la compagnia. Dopo le prime manifestazioni, il Tribunale del lavoro – pur riconoscendo il diritto allo sciopero – aveva ingiunto ai lavoratori di garantire l'attività produttiva di Petrobras, aspettandosi la presenza di almeno il 90 per cento dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Un dispositivo che autorizzava la compagnia statale ad adottare "misure amministrative appropriate", come il taglio dei salari, sanzioni disciplinari e licenziamento per giusta causa. La decisione veniva confermata dal presidente della Corte suprema brasiliana (Stf), Dias Toffoli, il 14 febbraio, giorno in cui sono state consegnate lettere di licenziamento a 144 dipendenti. Documenti che i lavoratori avrebbero bruciato nei giorni successivi. (Brb)