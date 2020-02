Usa: primarie democratiche, Bloomberg assume migliaia di persone per condividere suoi post sui social media

- La campagna presidenziale di Michael Bloomberg sta assumendo centinaia di lavoratori in California per pubblicare regolarmente sui propri account personali sui social media post a favore dell’ex sindaco di New York e inviare messaggi diretti a propri amici chiedendo di sostenere il miliardario. Questa mossa potrebbe costare a Bloomberg milioni di dollari, scrive il “Wall Street Journal”, ricordando che il candidato alle primarie del Partito democratico ha già speso 400 milioni di dollari. Il pagamento previsto è di 2.500 dollari al mese. L’esercito di Bloomberg dovrebbe iniziare a spingere per il candidato in vista delle primarie californiane previste il 3 marzo. Inoltre, se dovesse funzionare, la strategia potrebbe essere usata anche a livello nazionale. Si tratta di una scelta poco ortodossa: la maggior parte delle campagne infatti chiede ai sostenitori di un candidato di aiutarlo facendogli pubblicità sui social network, ma nessuno, sottolinea il “Wsj”, aveva mai pagato gli elettori per far circolare i contenuti.(Nys)