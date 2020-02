Tunisia: premier designato Fakhfakh annuncia squadra di governo

- Il premier tunisino designato Elyes Fakhfakh ha annunciato questa sera la sua squadra di governo. Oggi, infatti, scadeva il termine per presentare l'esecutivo, secondo quanto previsto dalla Costituzione. Il team governativo è il seguente: ministro della Giustizia Thouraya Jeribi (indipendente); ministro dell'Interno Hichem Mechichi (indipendente); ministro degli Affari esteri Noureddine Erray (indipendente); ministro della Difesa Imed Hazgui (indipendente); ministro delle Finanze Nizar Yaïch (indipendente); ministro delle Aree statali Ghazi Chaouachi (corrente democratica); ministro dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione Slim Azzabi (Tahya Tounes); ministro della Formazione professionale e dell'occupazione Fathi Belhaj (Movimento popolare); ministro degli Affari sociali Habib Kchaou (indipendente); ministro dei Trasporti e della logistica Anouar Maârouf (Ennahda); ministro aggiunto per l'Amministrazione locale: Lotfi Zitoun (Ennahda); ministro dell'Agricoltura: Osama Kheriji (Ennahda); ministro dell'Industria: Salah Ben Youssef (indipendente); ministro dell'Energia e delle miniere: Mongi Marzouk (indipendente); ministro del Turismo: Mohamed Ali Toumi (Al Badil); ministro del Commercio Mohamed Meslini (movimento popolare); ministro dell'Ambiente Chokri Ben Hassen (Tahya Tounes); ministro della Tecnologia Mohamed Fadhel Kraïem (indipendente); ministro dell'Infrastruttura Moncef Selliti (Ennahda); ministro degli Affari religiosi Ahmed Adhoum (indipendente); ministro delle Donne Asma Shiri (indipendente); ministro della Salute Abdellatif Makki (Ennahda); ministro dell'Istruzione superiore Slim Choura; ministro della Pubblica istruzione: Mohamed Hamdi (corrente democratica); ministro della Cultura Chiraz Laâtiri (indipendente); ministro della Gioventù e dello sport Ahmed Gaâloul (Ennahda); ministro aggiunto per le Riforme amministrative Mohamed Abbou (attuale democratico); ministero delle Principali riforme Lobna Jeribi (indipendente); ministro dei Diritti umani Ayachi Hammami (indipendente); ministro delle Relazioni con il Parlamento Ali Hafsi (Nidaa Tounes); sottosegretario di Stato agli affari esteri Salma Naifer (indipendente); segretario di Stato per l'agricoltura Akissa Bahri (indipendente). (segue) (Tut)