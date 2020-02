Brasile: governo vigilerà sui cyber rischi legati all'affidamento della tecnologia 5G

- Il presidente dell'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana (Antel), Leonardo de Morais, ha dichiarato che qualsiasi politica di gestione dei rischi per la sicurezza nazionale derivanti dall'affidamento della tecnologia servizio internet 5G nel paese sarà responsabilità del ministero per la Sicurezza istituzionale (Gsi) retto dal ministro Augusto Heleno. Il presidente di Anatel, riporta la stampa nazionale, ha sottolineato che l'azione della sua agenzia è focalizzata sulla gestione del bando per l'asta di affidamento del servizio e che "non mescoleremo le cose". "Le preoccupazioni relative alla cybersicurezza per la tecnologia 5G vanno oltre le problematiche delle reti di telecomunicazioni. La competenza per affrontare questo problema è l'ufficio del generale Augusto Heleno", ha detto. (segue) (Brb)