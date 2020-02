Roma: ripulita area a ridosso ferrovia in via Cilicia, intervenuta Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia locale del servizio Pics, Pronto intervento centro storico, hanno svolto stamattina un controllo all'interno di un terreno in via Cilicia all'altezza di via Cristoforo Colombo. La zona è stata ripulita con la rimozione di rifiuti e lo sfalcio di alcuni canneti, grazie alla collaborazione del Servizio giardini capitolino. In tal modo si è resa più visibile l'area a ridosso della ferrovia e si è scongiurato il verificarsi di possibili incendi. (Rer)