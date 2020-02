Cambiamo: nominati i coordinatori in Lombardia, presenti a prossime comunali

- "Dopo l’apertura della campagna di tesseramento, Cambiamo! si sta rafforzando anche attraverso una più capillare organizzazione sui territori. In attesa dei congressi, previsti il prossimo settembre, sono stati nominati il referente regionale e quelli provinciali in Lombardia i quali, a loro volta, vareranno a breve i coordinamenti provinciali". È quanto si legge in una nota diffusa da Cambiamo!, il movimento politico che fa capo al governatore della Liguria Giovanni Toti. "Il consigliere regionale Paolo Franco è il neo coordinatore lombardo del partito - prosegue la nota -, mentre i coordinatori provinciali sono: Marcello Menni, presidente del consiglio comunale di Pioltello, a Milano, Anselmo Giuseppe a Varese, il sindaco di Lenna Jonathan Lobati a Bergamo, il sindaco di Gottolengo Giacomo Massa a Brescia, Giuliano Cremonesi a Mantova, Mino Jotta a Cremona, Ezio Venturini, già assessore comunale, a Lecco, Matteo Ferrari, assessore comunale di Galgagnano, a Lodi, Delio Todeschini, ex assessore provinciale, a Pavia. Adriano Alessandrini, già sindaco di Segrate, sarà il referente per la Città di Milano. La prossima settimana verranno nominati i coordinatori provinciali di Como e Sondrio. Grazie a questa grande squadra saremo già presenti alle prossime elezioni in diversi comuni lombardi". (com)