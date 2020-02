Riforme: Bersani, elezioni diretta premier? Non cedere a trucchetti

- Sull’elezione diretta del presidente del Consiglio non devono essere accettati “trucchetti” da Matteo Renzi. Lo ha detto Pierluigi Bersani (Articolo 1), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "L'elezione diretta del premier? Facciamo un convegno e discutiamone ma non son disposto a trucchetti: pensare di mettere su in corsa delle mega riforme costituzionali come sarebbe quella del sindaco d'Italia, è un tentativo per buttare la palla in corner", ha spiegato Bersani che ha aggiunto: "Renzi ha sempre avuto un solo programma: Renzi. Ne 'L'arte della guerra' Sun Tzu dice: 'Se vuoi brillare, non metterti al centro della scena'. Ecco, Renzi non è d'accordo".(Rin)